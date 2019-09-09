Общество

В Псковской области откроется гериатрический центр и кабинеты для обследования пожилых

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 10 сентября, приняла участие в совещании Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На заседании присутствовали представители Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ, в формате видеоконференцсвязи — руководство органов власти субъектов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники совещания подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение». В частности, обсудили работу по вакцинации пожилого населения от пневмококковой инфекции. В Псковской области от пневмококковой инфекции в первую очередь прививаются пожилые люди, находящиеся в социальных учреждениях. На сумму более 2,5 млн рублей приобретено 1,9 тыс. доз вакцины. К сентябрю медики привили 1,4 тыс. пациентов.

Речь на совещании зашла и о развитии в регионах системы гериатрической помощи. В Псковской области на сегодняшний день работает 4 специалиста по гериатрии - направление, которое специализируется на лечении людей пожилого возраста. Три работают в Псковской городской поликлинике, а один - в Псковском госпитале ветеранов войн. В лечебном учреждении также открыто гериатрическое отделение на 20 коек. Специализированную помощь за два месяца работы получили 38 пациентов старшей возрастной группы.

В 2020 году в Псковской области появятся специализированный гериатрический центр. Учреждение откроется на базе Псковского госпиталя ветеранов войн. Специализированное отделение на 15 коек появится и в Великолукской межрайонной больнице. Также запланировано открытие 4-х гериатрических кабинетов: три - на базе Псковской городской поликлиники, один - в Великолукской межрайонной больнице.

Напомним, что федеральный проект «Старшее поколение» нацелен на максимальный охват людей пенсионного возраста профилактическими мероприятиями, диспансеризацией, медицинское наблюдение граждан старшего возраста с выявленными заболеваниями, а также оказание квалифицированной медицинской помощи пожилым людям в специализированных отделениях.