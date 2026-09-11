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Вакцинация от гриппа в Псковской области начнётся с 14 сентября

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С 14 сентября в Псковской области начинается вакцинация от гриппа. В регион поступило 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве здравоохранения. 

В настоящее время идет процесс распределения вакцин между медицинскими организациями области.

С понедельника вакцинация начнется в Пскове, Великих Луках, Великолукском муниципальном округе, Острове.

Во всех остальных муниципалитетах со вторника.

В первую очередь сделать прививку от гриппа рекомендуется:

  • детям с 6 месяцев, школьникам;
  • студентам;
  • работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы;
  • вахтовикам;
  • сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;
  • работникам организаций социального обслуживания и МФЦ;
  • государственным гражданским и муниципальным служащим;
  • беременным женщинам;
  • старшему поколению;
  • призывникам;
  • лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
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