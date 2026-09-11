Вакцинация от гриппа в Псковской области начнётся с 14 сентября

С 14 сентября в Псковской области начинается вакцинация от гриппа. В регион поступило 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве здравоохранения.
В настоящее время идет процесс распределения вакцин между медицинскими организациями области.
С понедельника вакцинация начнется в Пскове, Великих Луках, Великолукском муниципальном округе, Острове.
Во всех остальных муниципалитетах со вторника.
В первую очередь сделать прививку от гриппа рекомендуется:
- детям с 6 месяцев, школьникам;
- студентам;
- работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы;
- вахтовикам;
- сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;
- работникам организаций социального обслуживания и МФЦ;
- государственным гражданским и муниципальным служащим;
- беременным женщинам;
- старшему поколению;
- призывникам;
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.