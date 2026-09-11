Вакцинация от гриппа в Псковской области начнётся с 14 сентября

С 14 сентября в Псковской области начинается вакцинация от гриппа. В регион поступило 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве здравоохранения.

В настоящее время идет процесс распределения вакцин между медицинскими организациями области.

С понедельника вакцинация начнется в Пскове, Великих Луках, Великолукском муниципальном округе, Острове.

Во всех остальных муниципалитетах со вторника.

В первую очередь сделать прививку от гриппа рекомендуется: