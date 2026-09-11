МегаФон запустил в России сеть 5G

МегаФон включил сеть пятого поколения в российских городах. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны.
Фотографии: пресс-служба «МегаФон»
Новое поколение связи уже доступно клиентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.
Основой для масштабного развёртывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.
Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.
За последние пять лет медианная скорость в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением внедрения инноваций МегаФона. В 2007 году оператор запустил первую в стране сеть 3G, в 2012 первым в России предоставил абонентам доступ к 4G(LTE), а в 2014 первым в стране ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced со скоростью до 300 Мбит/с. В 2019 году МегаФон впервые провёл международный видеозвонок в российских сетях пятого поколения.
Более того, МегаФон стал пионером в разработке частных сетей на базе 5G. Оператор организовал испытание Private 5G в собственной лаборатории: специалистам удалось интегрировать комплекс защитных решений и обеспечить бесперебойное взаимодействие с уже существующей инфраструктурой. Также МегаФон объявил о запуске первой в стране Private 5G в промышленности.
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