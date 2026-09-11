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Сквер памяти участников СВО открыли в деревне Кирово Псковского округа

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В деревне Кирово Псковского округа открыли Сквер памяти участников специальной военной операции. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, это место было создано в память о псковичах, которые защищали Родину, — о тех, чьи мужество, стойкость и верность долгу навсегда останутся частью истории Псковской земли. 

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Торжественное мероприятие депутат Госдумы посетил совместно с сенатором Российской Федерации от Псковской области Натальей Мельниковой, главой округа Натальей Федоровой, депутатом Собрания Псковского муниципального округа Андреем Ключко и местными жителями.

«Важно, что инициатива создания такого пространства исходила от самих жителей. Именно из таких проектов складывается живая память — в местах, куда можно прийти всей семьёй, вспомнить земляков, рассказать о них детям», — добавил Александр козловский.

Также делегация посетила и митинг в деревне Соловьи Псковского округа, который был посвящен Дню танкиста и памяти бойцов сводного отряда 12-го механизированного корпуса под командованием полковника Тимофея Орленко. Как отметил парламентарий, именно здесь летом 1941 года танкисты приняли бой с превосходящими силами противника и смогли остановить его продвижение по направлению к Пскову. Почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.

 
 
«Наша общая задача — сохранить имена и истории защитников Отечества. Память о них должна жить и передаваться из поколения в поколение», — заключил Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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