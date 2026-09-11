Сквер памяти участников СВО открыли в деревне Кирово Псковского округа

В деревне Кирово Псковского округа открыли Сквер памяти участников специальной военной операции. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, это место было создано в память о псковичах, которые защищали Родину, — о тех, чьи мужество, стойкость и верность долгу навсегда останутся частью истории Псковской земли.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Торжественное мероприятие депутат Госдумы посетил совместно с сенатором Российской Федерации от Псковской области Натальей Мельниковой, главой округа Натальей Федоровой, депутатом Собрания Псковского муниципального округа Андреем Ключко и местными жителями.





«Важно, что инициатива создания такого пространства исходила от самих жителей. Именно из таких проектов складывается живая память — в местах, куда можно прийти всей семьёй, вспомнить земляков, рассказать о них детям», — добавил Александр козловский.

Также делегация посетила и митинг в деревне Соловьи Псковского округа, который был посвящен Дню танкиста и памяти бойцов сводного отряда 12-го механизированного корпуса под командованием полковника Тимофея Орленко. Как отметил парламентарий, именно здесь летом 1941 года танкисты приняли бой с превосходящими силами противника и смогли остановить его продвижение по направлению к Пскову. Почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.