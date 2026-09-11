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Педагог псковской гимназии №29 представляет регион в финале конкурса «Учитель года России»

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Победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2026» Вячеслав Новиков принимает участие в финале конкурса в Белгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: ПОИПКРО

С 24 февраля по 17 апреля в Псковской области прошли конкурсные испытания областного этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Среди конкурсантов-учителей победителем стал Вячеслав Новиков, учитель русского языка и литературы Гимназии №29 города Пскова.

С 9 сентября педагоги из всех регионов Российской Федерации, признанные победителями региональных этапов конкурса «Учитель года России-2026», находятся в Белгороде, где им предстоит показать свое профессиональное мастерство в таких конкурсных испытаниях как «Педагогическое интервью» и «Урок».

16 сентября будут названы лауреаты конкурса, которые продолжат соревнование на получение звания абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2026».

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