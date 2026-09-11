Обратная связь и «народный контроль» – как строится работа в округе Андрея Козлова

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) о принципах выбора мест для встреч с населением, самых частых обращениях граждан и методах решения проблем.

— Андрей Григорьевич, летний период – это то время, когда можно проводить много встреч с населением. По какому принципу вы выбираете место встречи?

— У нас, как у законодательного органа, есть функции контроля. Поэтому работаем по плану вместе с главами муниципалитетов, депутатами районных собраний, профильными ведомствами и с учетом бюджета Псковской области. Мы понимаем, какие проекты реализуются в округах, и делаем акцент на двух направлениях.

Первое – крупные инфраструктурные объекты, где нужно провести инспекцию: посмотреть, как проект реализован, проверить качество, услышать отзывы людей. Второе – территории, где есть проблемы: куда еще не дошла та или иная программа, где не создан ТОС. Спектр очень широкий, населенных пунктов много, мы ездим и в крупные, и в малые.

Кроме того, в последнее время в муниципалитетах активно празднуют День деревни. Это хороший объединяющий праздник, когда жители собираются вместе. Часто он проходит вокруг инфраструктурного объекта, который создан, в том числе самими гражданами с помощью ТОС. Мы общаемся с людьми, поздравляем их и получаем обратную связь в хорошей, неформальной обстановке. Такое взаимодействие тоже важно. Мы как депутаты в это вовлечены и стараемся объехать все по максимуму.

— Какие самые часто задаваемые вопросы у граждан?

— Зависит от населенного пункта. Есть малочисленные деревни, где нет сотовой связи. Где-то обращаются именно по этому поводу. Хотя за пять лет мы серьезно продвинулись вперед: сегодня сотовая связь для людей – не просто удобство, а необходимость. Это и подача заявления через «Госуслуги», и электронное голосование, и переводы детям и внукам, и вызов экстренных служб. Но зона покрытия есть еще не везде, особенно в малочисленных населенных пунктах, которые, к сожалению, не всегда попадают в программы. Такие вопросы звучат.

В последнее время из-за дефицита кадров и объединения медицинских учреждений звучит очень много обращений по медицине: трудно попасть к специалисту, врача нет, вопросы записи, доставки. Мы все это аккумулируем. По лекарствам проблем практически не осталось: пять лет назад обращений было много, а сейчас при ФАПах созданы пункты продажи лекарств. Поэтому это уже редкий случай. В здравоохранении действует подушевое финансирование, население, к сожалению, не растет, нормативы сохраняются. Отчасти поэтому больницы и объединили. Плюс кадровый дефицит, с которым мы боремся, в том числе через областные программы.

Тем не менее, люди иногда предъявляют законные требования. Медицина у нас бесплатная, но есть кадровый дефицит, и на некоторые диагностические процедуры существует очередь. Это связано с теми же причинами. Мы принимаем обратную связь и взаимодействуем. Сейчас начали работать с главврачами межмуниципальных больниц и министерством здравоохранения. По крайней мере, уже есть понимание, как решать эти проблемы. Диспансеризация – тоже острая тема.

Много обращений стало по «Почте России» – именно по состоянию и режиму работы отделений. Тема непростая. Мы недавно принимали федеральный закон, надеюсь, взаимодействие наладим. Тем более сейчас в области нет РКО для «Почты России». Проблема есть.

Вопросы ЖКХ были, есть и будут. Где-то вода, где-то дорога, где-то освещение. Но это темы, которые могут возникнуть в любом населенном пункте. Мы знаем, что ответить, знаем краткосрочные и долгосрочные планы. В этой части нам как действующим депутатам проще отвечать на вопросы и видеть перспективы реализации наказов и предложений.

— А как люди отзываются о выездах мобильных бригад и флюорографов?

— Мы построили много ФАПов, где уже есть врачи. Но выездная диспансеризация в наших условиях все равно необходима. Есть и другая проблема: где-то ФАПы построены, но не работают пять дней в неделю. Это тоже одно из топовых обращений.

— Меня, честно говоря, удивило, что ЖКХ вы не назвали в первых строках. По сути, тема постоянно звучит, но вы не выделяете ее как первоочередную. Почему?

— Многое поменялось. Я депутат уже почти 20 лет и могу сказать, что тема ЖКХ была и остается очень острой. Мы на последнем парламентском часе слушали об износе сетей. Это все понятно. Но люди, наверное, уже привыкли к этому вопросу. И за последние годы все-таки налажено взаимодействие. Тем более недавно проходило объединение муниципальных округов. Сейчас многие муниципалитеты занимаются передачей объектов в муниципальную собственность. Есть общее взаимодействие, и мы как участники процесса понимаем ситуацию: можем позвонить главе округа, руководителю ЖКХ и найти понимание. Вопросы решаются. По крайней мере, в моем муниципальном округе это так.

— Каким образом вы далее работаете с обращениями?

— Некоторые моменты оформляем как депутатский запрос в профильные ведомства. Например, если речь о дорогах и далеких планах, где нужно сделать проект, смету и найти финансирование. Но часто это точечные вопросы, которые можно решить, позвонив тому же министру. У нас налажено хорошее взаимодействие практически со всеми министерствами: есть номера телефонов, министры при занятости, если сразу не ответят, перезванивают. Это своего рода «народный контроль». И задача о взаимодействии министерств поставлена нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Может быть, десять лет назад такого не было, а сейчас это работает. Не хочется приезжать в населенный пункт во второй раз, не решив проблему, и выслушивать негатив.

Любой запрос по нормативу – 30 дней на ответ. Не так много. Но если вопрос не структурный и не длинный, иногда достаточно звонка в министерство или ведомство. И еще важно, что мы ездим на встречи не одни, а с депутатами районных собраний, с коллегами из «Единой России», с волонтерами. На многих встречах присутствуют главы районов и руководители территориальных отделов. Это тоже важно. Обратная связь быстро идет через моих помощников и лично через меня. Поэтому очень важно, когда ты едешь с дружной командой.

Беседовала Любовь Кузнецова