Общество

До 29 февраля 2020 года продлится третий этап добровольного декларирования счетов и активов

Сообщить о своих иностранных активах, банковских счетах и вкладах декларанты смогут вплоть по 29 февраля 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, в рамках третьего этапа декларирования специальные декларации по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России.

Для тех, кто принял решение участвовать в третьем этапе добровольного декларирования, сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности. Кроме того, Федеральным законом установлены условия предоставления «амнистии».

Так, в отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрация этих иностранных компаний в порядке редомициляции в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края.

Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации, предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.

Напомним, все указанные условия были подготовлены в целях реализации поручения президента РФ Владимира Путина от 23 февраля 2019 года о продлении срока «амнистии капитала».

Эта «амнистия» проводилась в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В рамках «амнистии капитала» можно было добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. Декларанты освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.