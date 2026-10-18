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Профессор РГПУ: частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

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Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз, со 139 упоминаний в 2022 году до трех тысяч в 2026 году, что является классическим признаком ключевого слова текущего момента, сообщила профессор Российского государственного педагогического университета имени имени Александра Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.

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«За последние годы частота употребления слова "скуф" выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», — сказала Наталия Козловская.

Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

«Ученые насчитали 15 производных слов. Среди них "дескуфизация" — процесс похудения и ухода за собой, "скуфиня" — женский аналог, "скуфандр" — смешение слов "скуф" и "скафандр", "оскуфение", "оскуфеть", "соскуфиться", "скуфидон" и "скуфство", — отметила Наталия Козловская.

По ее словам, типаж скуфа стал более универсальным: теперь так называют не только мужчин, но и женщин. Появились слова «скуфесса», «скуфиня», «скуфыня», «скуфиха» и «скуфка».

Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Однако слово зафиксировано в художественных текстах. В 2025 году вышли книги «Манускрипт скуфа» Николая Комаренковского, «Скуф и спорт» Мули Каракули и «Отходная успешного "скуфа"» Дмитрия Артемова, пишет «РИА Новости».

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