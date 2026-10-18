Губернатор Ленобласти: Ночная массовая атака БПЛА не нарушила работу объектов жизнеобеспечения

Массовая атака украинских БПЛА на Ленинградскую область не привела к нарушениям работы социальных объектов, инфраструктуры и объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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Также губернатор региона уточнил, что в результате атаки повреждения получили подстанция Восточная, объект ЦОД компании «ВКонтакте», четыре дачных дома в Кировском районе, а также несколько квартир в многоэтажных домах Гатчинского округа и Всеволожского района. Кроме того, были выбиты стекла в Разметелевской школе, а также пострадали более 50 автомобилей в Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА, пишет ТАСС.