Губернатор Ленобласти: Ночная массовая атака БПЛА не нарушила работу объектов жизнеобеспечения

Массовая атака украинских БПЛА на Ленинградскую область не привела к нарушениям работы социальных объектов, инфраструктуры и объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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«Массовая атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения. Все последствия оперативно устраняются», — написал Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Мах.

Также губернатор региона уточнил, что в результате атаки повреждения получили подстанция Восточная, объект ЦОД компании «ВКонтакте», четыре дачных дома в Кировском районе, а также несколько квартир в многоэтажных домах Гатчинского округа и Всеволожского района. Кроме того, были выбиты стекла в Разметелевской школе, а также пострадали более 50 автомобилей в Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА, пишет ТАСС.