 
Общество

Россиян предупредили о звонках мошенников с подменных номеров

0

Мошенники могут совершать массовые звонки и рассылки с подменных номеров с помощью SIM-боксов, а обслуживают их обычные граждане, убежденные, что это оборудование для маркетинговых звонков, сообщили в главном военном следственном управлении СК России.

«Злоумышленники используют специальное оборудование, позволяющее одновременно работать с большим количеством SIM-карт. С его помощью они могут организовывать массовые звонки и рассылки, в том числе для реализации мошеннических схем», - говорится в сообщении.

В видео, распространенном ведомством, отмечается, что мошенники для обслуживания SIM-боксов размещают объявления о работе или отправляют сообщения в мессенджерах гражданам и предлагают "простую задачу" - получить коробку, подключить к интернету и следить, чтобы все работало. Аферисты убеждают, что это оборудование для связи, тестирования телефонии, маркетинговых звонков и IP-телефонии, пишет РИА Новости.

«Человек, который установил оборудование, может не слышать этих разговоров. Но именно через его квартиру проходит канал связи мошенников. И в этот момент он становится частью преступной схемы", - говорится в видео. В СК напомнили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за ряд преступлений, в том числе теракт и диверсию, - уже с 14 лет.

При подозрительном звонке не стоит сообщать незнакомцам персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из смс, посоветовали в ведомстве. А если собеседник требует срочно перевести деньги или выполнить какие-либо действия, следует прекратить разговор.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026