Россиян предупредили о звонках мошенников с подменных номеров

Мошенники могут совершать массовые звонки и рассылки с подменных номеров с помощью SIM-боксов, а обслуживают их обычные граждане, убежденные, что это оборудование для маркетинговых звонков, сообщили в главном военном следственном управлении СК России.

«Злоумышленники используют специальное оборудование, позволяющее одновременно работать с большим количеством SIM-карт. С его помощью они могут организовывать массовые звонки и рассылки, в том числе для реализации мошеннических схем», - говорится в сообщении.

В видео, распространенном ведомством, отмечается, что мошенники для обслуживания SIM-боксов размещают объявления о работе или отправляют сообщения в мессенджерах гражданам и предлагают "простую задачу" - получить коробку, подключить к интернету и следить, чтобы все работало. Аферисты убеждают, что это оборудование для связи, тестирования телефонии, маркетинговых звонков и IP-телефонии, пишет РИА Новости.

«Человек, который установил оборудование, может не слышать этих разговоров. Но именно через его квартиру проходит канал связи мошенников. И в этот момент он становится частью преступной схемы", - говорится в видео. В СК напомнили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за ряд преступлений, в том числе теракт и диверсию, - уже с 14 лет.

При подозрительном звонке не стоит сообщать незнакомцам персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из смс, посоветовали в ведомстве. А если собеседник требует срочно перевести деньги или выполнить какие-либо действия, следует прекратить разговор.