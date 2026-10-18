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Объем отгруженных товаров, произведенных в Псковской области, достиг 96,3 млрд рублей

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По итогам прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства достиг 96,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах в поздравлении работников пищевой промышленности с их профессиональным праздником.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил Михаил Ведерников, ежедневный труд специалистов наполняет полки магазинов качественными, вкусными и полезными продуктами, обеспечивает стабильность потребительского рынка и вносит важнейший вклад в продовольственную безопасность страны.

«Мы по праву гордимся достижениями предприятий Псковской области. Ведущие компании региона, а также десятки малых и средних производств выпускают продукцию, которая высоко ценится потребителями не только на нашей земле, но и далеко за ее пределами», — добавил губернатор региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что отрасль пищевой промышленности в Псковской области динамично развивается: по итогам прошлого года индекс промышленного производства в пищевой индустрии составил 104,6%. Данные результаты подтверждают эффективность внедряемых технологий, высокий профессионализм сотрудников и огромную востребованность продукции.

 
«Уважаемые работники пищевой промышленности! Спасибо вам за высокое мастерство, верность делу и заботу о здоровье потребителей. Отдельная благодарность – за создание уникальных гастрономических брендов, бережное сохранение местных традиций и возможность открывать новые, неповторимые вкусы. Крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях!» — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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