Объем отгруженных товаров, произведенных в Псковской области, достиг 96,3 млрд рублей

По итогам прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства достиг 96,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах в поздравлении работников пищевой промышленности с их профессиональным праздником.
Фотографии: Михаил Ведерников / Мах
Как отметил Михаил Ведерников, ежедневный труд специалистов наполняет полки магазинов качественными, вкусными и полезными продуктами, обеспечивает стабильность потребительского рынка и вносит важнейший вклад в продовольственную безопасность страны.
Также Михаил Ведерников отметил, что отрасль пищевой промышленности в Псковской области динамично развивается: по итогам прошлого года индекс промышленного производства в пищевой индустрии составил 104,6%. Данные результаты подтверждают эффективность внедряемых технологий, высокий профессионализм сотрудников и огромную востребованность продукции.
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