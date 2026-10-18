В Дедовичском округе детям рассказали о пользе фликеров

В детском саду Дедовичского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции МО МВД «Дедовичский» совместно с родителями из «Родительского дорожного патруля» и участниками движения «Орлята России» провели профилактическую акцию «Фликер — наш надёжный друг!», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото: управление МВД России по Псковской области

Ребятам рассказали о «волшебных помощниках» — световозвращателях, которые помогают водителям увидеть пешехода в темноте, и объяснили, как правильно их носить.

Самой творческой частью встречи стал мастер-класс по изготовлению фликеров своими руками.

В завершение дети закрепили знания, посмотрев обучающий мультфильм по Правилам дорожного движения.