Александр Козловский: В семье закладываются те ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём отца. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

«Быть отцом — значит не только заботиться о семье, но и быть для своих детей примером. Уметь поддержать в трудную минуту, дать мудрый совет, научить отвечать за свои поступки и, самое главное, всегда быть рядом. Многие из нас спустя годы вспоминают слова своих отцов, их советы и жизненные уроки. Именно в семье закладываются те ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь: уважение к старшим, честность, трудолюбие, ответственность за близких», - пишет Александр Козловский.

Особые слова благодарности депутат адресовал многодетным папам, отцам, которые воспитывают детей самостоятельно. Тем, кто сегодня находится вдали от дома, выполняя воинский долг, и тем, кто воспитал сыновей, вставших на защиту Родины.

По его словам, поддержка отцовства и укрепление семьи — важная часть государственной политики. «Единая Россия» в своё время выступила за учреждение Дня отца на федеральном уровне и продолжает работать над законодательными решениями, направленными на защиту интересов родителей и детей. Ведь крепкая семья — это основа сильного государства.