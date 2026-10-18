Центральную часть созвездия Лебедя сняли над Псковским районом

Центральную часть созвездия Лебедя с туманностями «Полумесяц» и «Тюльпан» запечатлели над деревней Филатова Гора Псковского района в ночь с 15 по 16 октября. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Вечером в четверг (15 октября) при очередном прояснении ездил в район Филатовой Горы. Нашел заводь в пойме реки Великой, откуда был обзор на юго-запад, где располагался в вечерние часы Млечный Путь, поснимал таймлапс», - рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

По его словам, ветра не было, поэтому отражения звезд в воде были четкими.