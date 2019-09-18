Общество

Фонд «Земляки» оказал материальную помощь жителям Пушкинских Гор, больных онкологией

В благотворительный фонд «Земляки» продолжают обращаться жители Псковской области, столкнувшиеся с серьезными жизненными проблемами. Помощь нужна не только взрослым людям, но и совсем маленьким жителям региона, на долю которых выпали недетские испытания, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фонд оказал материальную помощь родителям двухлетней жительницы Пушкинских Гор. У девочки обнаружили онкозаболевание, понадобилось дорогостоящее лечение.

Ранее фонд «Земляки» помог еще одной жительнице Пушкинских Гор. На этот раз поддержка понадобилась воспитательнице детского сада. Причина та же – страшный недуг, лечение которого отнимает не только силы, но и средства.

Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года. Инициатор создания Фонда — депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий каждый месяц перечисляет в счет Фонда свою думскую зарплату.

Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах. Обратиться в Фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе, все координаты указаны на сайте фонда. Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе — «Нужна помощь» или же в социальной сети ВКонтакте.