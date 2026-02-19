 
Общество

Потерпевшая по делу Ильиной: Мне говорили, что деньги зачисляли по ошибке 

0

«Мне говорили, что денежные средства зачислялись по ошибке», - заявила руководитель проектного офиса ПсковГУ Ольга Копытова в ходе допроса по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в Псковском городском суде, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изначально мне сказали, что мне зачислили деньги, предназначенные для оплаты эксперта. 100 тысяч передала в кабинете ректора, положила на ее стол. Позже мне сообщили, что зачислили сумму по ошибке и ее нужно отдать. Деньги я не тратила, так как мне сказали, что средства не мои. Как я могла их потратить, если они не мои? Во второй раз деньги передала бухгалтеру Сиротиной. Третий раз на территории кассы тоже Сиротиной», - поделилась Ольга Копытова. 

Руководитель проектного офиса ПсковГУ пояснила, что в первый раз перед передачей денег она хотела уточнить у Натальи Ильиной, почему это необходимо и как так получилось, что ей зачислили денежные средства, но ответа не получила. «В целом я не предавала этому значения, так как мне просто говорили, что денежные средства зачислены по ошибке», - пояснила потерпевшая. 

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

