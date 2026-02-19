Потерпевшая по делу Ильиной: Мне говорили, что деньги зачисляли по ошибке 

«Мне говорили, что денежные средства зачислялись по ошибке», - заявила руководитель проектного офиса ПсковГУ Ольга Копытова в ходе допроса по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в Псковском городском суде, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководитель проектного офиса ПсковГУ пояснила, что в первый раз перед передачей денег она хотела уточнить у Натальи Ильиной, почему это необходимо и как так получилось, что ей зачислили денежные средства, но ответа не получила. «В целом я не предавала этому значения, так как мне просто говорили, что денежные средства зачислены по ошибке», - пояснила потерпевшая.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.