Первый проректор: Окружение могло влиять на оценку Ильиной своих действий

Отвечая на вопрос суда о том, какие мотивы могли двигать экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной при совершении преступлений, первый проректор Ольга Серова заявила, что на оценку бывшим ректором собственных действий могло влиять окружение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Я для себя это (мотив совершения преступлений, - прим. ред.) объясняла тем, что человеку сложно преодолеть "медные трубы" и в этом смысле ситуация, может, меняла человека. Может, не могла оценить свои действия. Кроме того, у меня были подозрения, что окружение каким-то образом могло влиять, так как всегда проще сказать "да", чем говорить "нет", потому то в таком случае ты можешь стать неудобным», - сказала Ольга Серова.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

