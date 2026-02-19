Первый проректор: Окружение могло влиять на оценку Ильиной своих действий

Отвечая на вопрос суда о том, какие мотивы могли двигать экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной при совершении преступлений, первый проректор Ольга Серова заявила, что на оценку бывшим ректором собственных действий могло влиять окружение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.