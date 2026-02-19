Потерпевшая по делу: Условия в ПсковГУ улучшились при Наталье Ильиной

Условия в ПсковГУ улучшились при ректоре Наталье Ильиной, заявила потерпевшая, проректор по молодежной политике Светлана Воднева в ходе допроса по уголовному делу в отношении экс-ректора в Псковском городском суде 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изменились они (условия. – прим. ред), безусловно, в лучшую сторону. Самым первым был отремонтирован главный корпус. Я еще помню, как в бывшем политехническом кампусе были деревянные полы. Сегодня это современное помещение с дорогостоящим оборудованием. Также у нас появился новый корпус медицинского института. За время работы Натальи Анатольевны многие общежития приведены в порядок. Не только поменяны окна или крыша, сделаны капитальные ремонты в помещениях с заменой мебели и всего того, что нужно для того, чтобы обеспечить комфортное проживание студентов», — заявила Светлана Воднева, проходящая по делу экс-ректора в качестве потерпевшей.

Проректор по молодежной политике уточнила, что посвятила Псковскому государственному университету значительную часть жизни и видит изменения в лучшую сторону, которые произошли под руководством Натальи Ильиной.

Положительную оценку работе экс-ректора дали и другие потерпевшие. Так, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Василий Фролов заявил, что Наталья Ильина работала 24/7, могла позвонить или ответить на вопросы даже среди ночи. Первый проректор Ольга Серова также отметила работоспособность экс-ректора.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.