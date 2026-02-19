 
Общество

Потерпевшая по делу: Условия в ПсковГУ улучшились при Наталье Ильиной

0

Условия в ПсковГУ улучшились при ректоре Наталье Ильиной, заявила потерпевшая, проректор по молодежной политике Светлана Воднева в ходе допроса по уголовному делу в отношении экс-ректора в Псковском городском суде 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

«Изменились они (условия. – прим. ред), безусловно, в лучшую сторону. Самым первым был отремонтирован главный корпус. Я еще помню, как в бывшем политехническом кампусе были деревянные полы. Сегодня это современное помещение с дорогостоящим оборудованием. Также у нас появился новый корпус медицинского института. За время работы Натальи Анатольевны многие общежития приведены в порядок. Не только поменяны окна или крыша, сделаны капитальные ремонты в помещениях с заменой мебели и всего того, что нужно для того, чтобы обеспечить комфортное проживание студентов», — заявила Светлана Воднева, проходящая по делу экс-ректора в качестве потерпевшей. 

Проректор по молодежной политике уточнила, что посвятила Псковскому государственному университету значительную часть жизни и видит изменения в лучшую сторону, которые произошли под руководством Натальи Ильиной.  

Положительную оценку работе экс-ректора дали и другие потерпевшие. Так, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Василий Фролов заявил, что Наталья Ильина работала 24/7, могла позвонить или ответить на вопросы даже среди ночи. Первый проректор Ольга Серова также отметила работоспособность экс-ректора.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Смотрите также

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

3

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Смотрите также

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

2

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Первый проректор: Окружение могло влиять на оценку Ильиной своих действий

Потерпевшая по делу: Условия в ПсковГУ улучшились при Наталье Ильиной

Потерпевшая по делу Ильиной: Мне говорили, что деньги зачисляли по ошибке 
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026