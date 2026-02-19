Потерпевшая по делу: Условия в ПсковГУ улучшились при Наталье Ильиной

Условия в ПсковГУ улучшились при ректоре Наталье Ильиной, заявила потерпевшая, проректор по молодежной политике Светлана Воднева в ходе допроса по уголовному делу в отношении экс-ректора в Псковском городском суде 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проректор по молодежной политике уточнила, что посвятила Псковскому государственному университету значительную часть жизни и видит изменения в лучшую сторону, которые произошли под руководством Натальи Ильиной.
Положительную оценку работе экс-ректора дали и другие потерпевшие. Так, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Василий Фролов заявил, что Наталья Ильина работала 24/7, могла позвонить или ответить на вопросы даже среди ночи. Первый проректор Ольга Серова также отметила работоспособность экс-ректора.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.