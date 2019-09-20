Общество

В Псковской области 6 медучреждений получат новое рентгеновское оборудование

В Псковской области 6 медицинских учреждений получат по новой цифровой рентгеновской диагностической стационарной системе общего назначения. А именно - Псковская межрайонная больница, Псковская городская поликлиника, Великолукская детская городская больница, Великолукская межрайонная больница, Островская межрайонная больница, Псковский госпиталь для ветеранов войн.

Источник: pixabay.com

Такой лот 23 сентября комитет по закупкам Псковской области разместил на сайте госзакупок. Заказчик - комитет по здравоохранению Псковской области.

«Рентгеновская система представляет собой комплект изделий, используемых для получения разнообразных плановых плоскостных рентгеновских изображений. Система применяет цифровые средства для получения и отображения изображений, а также для манипуляций с ними. Стационарная конструкция предполагает установку и использование изделий в фиксированном месте в здании или в транспортном фургоне (передвижном фургоне для визуализации). Система состоит из модульных конфигураций, которые можно усовершенствовать путем добавления компонентов с аппаратным/программным обеспечением. К данному виду не относятся системы для флуороскопии или томографии», - говорится в техзадании.

По информации, содержащейся в информационной карте, начальная цена контракта - 99,94 миллиона рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области (иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Псковской области в целях приобретения медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации). Срок доставки - не позднее 20 декабря 2019 года.

Дата начала подачи заявок - 23 сентября. Дата окончания - 2 октября. Аукцион проведут 4 октября.