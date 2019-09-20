Общество

Отдохнуть в аквапарке со скидкой могут псковские пенсионеры 1 октября

Аквапарк «Акваполис» в Пскове приглашает пенсионеров 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК «Акваполис».

«Поблагодарите родителей, бабушек, дедушек за все, что они для вас сделали, скажите им, как вы их любите, и подарите им целый день в аквапарке «Акваполис» всего за 420 рублей», - отметили в «Акваполисе».

Цена действительна для женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

А утром пенсионеров ждет приятный сюрприз: акватерапия и соляной скраб в Римской парной с 12.00, а также душевное чаепитие.