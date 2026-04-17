Молодые псковичи проведут субботник у Обелиска жертвам фашизма в Крестах

Субботник на территории, прилегающей к Обелиску жертвам фашизма в микрорайоне Кресты пройдет в Пскове 24 апреля. К участию приглашаются представители молодежи и все желающие жители города, сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Сбор участников акции запланирован на 17:00 возле автобусной остановки «Кресты», расположенной рядом с Центром единоборств по адресу: Крестовское шоссе, 92. Организаторы обеспечат всех пришедших необходимым инвентарём и перчатками. От участников требуется лишь подходящая по погодным условиям одежда и обувь.

В ходе субботника планируется очистить территорию вокруг монумента, привести в порядок зелёную зону и подготовить пространство к памятным датам. После завершения уборочных работ состоится церемония возложения цветов.

Для волонтеров, которым требуется официальный учет отработанных часов, открыта предварительная регистрация.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Организаторами акции выступает Муниципальный центр добровольчества при Молодежном центре города Пскова и штаб Волонтеров Победы.

