Стремуткинская школа Псковского округа отметила 150-летний юбилей

Стремуткинская школа Псковского муниципального округа отмечает 150 лет со дня основания. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте», это одно из старейших образовательных учреждений не только муниципалитета, но и всего региона.

По словам главы муниципалитета, нынешнее образовательное учреждение является правопреемницей школы, где дети учились грамоте еще во времена Российской империи. Последние 50 лет школа расположена в современном здании, является центром притяжения большой территории, участвует во многих федеральных, региональных и муниципальных проектах.

Из последнего – здесь действует агрокласс, поскольку Соловьи – это исконно аграрная часть муниципалитета. Только за последние полвека школа выпустила в большую жизнь тысячи достойных выпускников, которые много сделали для развития Псковского муниципального округа.

«От души поздравила педагогический и ученический коллективы школы со значимой датой, поблагодарила за труд и достижения, пожелала развития и процветания образовательному учреждению!», – поделилась Наталья Федорова.

Глава округа также вручила почетные грамоты главы округа заслуженным педагогами и работникам. Награды регионального уровня и слова поздравлений коллективу передали депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и заместитель министра образования области Сергей Николаев.

Депутаты Собрания округа Андрей Ключко и Николай Сидоров также обратились к педагогам и ученикам со словами приветствий и поздравлений. Заслуженные награды были вручены и от окружного управления образования.