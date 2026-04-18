Лучших работников образования-2026 наградили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Победителей конкурсов «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Мастер года» и «Учитель года» наградили в Пскове.
В конкурсе «Воспитатель года» первое место получила воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Румянцева. Лучшим среди педагогов-психологов стал работник Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Василий Николаев. Среди учителей-дефектологов первое место присудили учителю-логопеду школы №16 города Великие Луки Елизавете Степановой. «Мастером года» стала преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова. Звание «Учителя года» получил учитель русского языка и литературы гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков.
