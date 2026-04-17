Россиянам рассказали, как за один вопрос вычислить мошенника из «банка»

Звонки «из банка» с сообщениями о якобы подозрительных операциях — одна из самых распространенных схем мошенничества, которая может подпадать под статью 159 УК РФ. Человеку сообщают ложную информацию о риске списания денег и под этим предлогом подталкивают к действиям, которые дают доступ к счету. О том, как понять, звонят вам из банка или мошенники, рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Чтобы понять, действительно ли звонок связан с банком, уточните у звонящего, как вы можете проверить информацию. Например, спросите, как банк уведомляет клиентов о подобных ситуациях. Реальный сотрудник объяснит, через какие каналы банк сообщает о подозрительных операциях. При этом он не будет предлагать решать вопрос только по телефону и спокойно подтвердит, что все действия можно перепроверить самостоятельно через приложение или официальный номер банка», — объяснила адвокат.

Можно задать вопросы, которые помогут понять, есть ли у звонящего доступ к банковской системе: например, «через какой канал была попытка операции?» или «какое точное время и сумма операции зафиксированы в системе?». Реальный сотрудник банка в подобных ситуациях обычно опирается на данные из внутренней системы: может назвать канал операции, примерное время, сумму, статус операции, а также при наличии — номер обращения или инцидента. Эти сведения можно сверить в приложении, личном кабинете или при самостоятельном обращении в банк. При этом сотрудник не запрашивает у клиента конфиденциальные данные под видом «проверки операции» и не пытается получить их в процессе разговора.

«Мошенники не могут подтвердить такие детали, поэтому они часто уходят в общие фразы вроде «подозрительная операция», «попытка списания» или начинают менять информацию при вопросах», — отметила Надежда Борзенко.

Имеет смысл проверить логику происходящего, пишет «Газета.Ru». Для этого можно задать простой вопрос: что произойдет, если сейчас ничего не предпринимать. Если по телефону подталкивают к срочным действиям и пугают последствиями при промедлении, это нехарактерно для легитимного взаимодействия со стороны банка и указывает на попытку давления.

«Если есть сомнения в законности звонка, сразу скажите, что вы не готовы продолжать разговор и свяжетесь с банком сами. В такой ситуации настоящий работник банка, как правило, не настаивает на продолжении разговора и спокойно относится к тому, что клиент завершает звонок для последующей самостоятельной проверки информации через официальные каналы. Попытки удержать на линии, запреты на перезвон или утверждения, что «так делать нельзя», — признак, что звонок поступил от мошенников», — заявила специалист.

Также важно учитывать, какие именно действия от вас требуют. Когда разговор сводится только к просьбам назвать код из SMS, продиктовать данные карты или перевести деньги, это прямо указывает на попытку получить доступ к средствам. Банки не используют такие способы для проверки операций или защиты счета.