Общество

Как бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге?

Приобретая квартиру, необходимо быть предельно внимательным и тщательно проверять объект на предмет юридической чистоты, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятностями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Росреестра, можно совершенно бесплатно онлайн проверить данные по квартире, касательно наличия ограничений прав или обременений (залог, аренда, арест). И эта информация будет актуальной, так как она берется непосредственно из единственного достоверного источника по учету недвижимости — Единый государственный реестр недвижимости.

Сведения из ЕГРН можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сайта Росреестра.

Для этого в сервисе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», необходимо ввести адрес квартиры или кадастровый номер и «Сформировать запрос», далее необходимо перейти в раздел «Права и ограничения». Если обременения (залог, аренда, арест) есть, они будут указаны справа в подразделе «Ограничения». Если их нет, то будет показана пустая строка.

Узнать об обременениях (залог, аренда, арест) также можно на следующую недвижимость: жилой дом, земельный участок, комнату, нежилое помещение, здание, объект незавершенного строительства. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.

Напоминаем, что Кадастровая палата обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: Псков, улица Рабочая, дом 11, еженедельно вторник и четверг с 15:00 до 16:00.

Необходима предварительная регистрация по телефону: 649-301 (доб.2110) или электронной почте: TimofeevaNA@60.kadastr.ru.