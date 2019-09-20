Общество

Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить страховые взносы до 31 декабря

Управление ФНС России по Псковской области напоминает: 31 декабря текущего календарного года заканчивается срок для уплаты налогоплательщиками страховых взносов за расчетный период. Для тех плательщиков, чьи страховые взносы исчисляются с суммы дохода превышающей 300 000 рублей за расчетный период, срок уплаты наступает не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Отметим, в соответствии с законодательством Российской Федерации Гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения записи в ЕГРИП, и до момента государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП.

Узнать актуальную информацию о начисленных платежах, а также возникшей задолженности можно в «Личном кабинете ИП» на официальном сайте налоговой службы. Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», размещенных в разделах «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица».

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).

Напомним, в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуется прекратить деятельность в качестве ИП в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.

При оформлении документов, необходимых для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, налогоплательщики могут воспользоваться информацией, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП».