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Гражданина Молдовы арестовали в Себеже за незаконное пересечение госграницы

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Суд отправил под стражу гражданина Молдовы, подозреваемого в незаконном пересечении границы России в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

Себежский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Молдова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ.

Иностранный гражданин подозревается в том, что 29 июля в пешем порядке незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска при отсутствии разрешения пограничных органов. 

Суд удовлетворил поступившее ходатайство и избрал в отношении иностранного гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу по 9 августа, а в случае предъявления ему обвинения в этот период – по 28 августа включительно.

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