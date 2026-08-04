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Приставы взыскали с великолучанина более 1 млн рублей за незаконную вырубку деревьев

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Судебные приставы Псковской области взыскали более миллиона рублей за незаконную вырубку деревьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В марте 2017 года в Новосокольническом участковом лесничестве была выявлена незаконная вырубка деревьев (осины, березы, дуба и серой ольхи). Организатором работ выступил местный житель, который нанял для валки леса рабочих и лично указывал им границы делянки. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 1 миллиона рублей.

Изначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Однако позднее его прекратили за отсутствием состава преступления: следствие установило, что мужчина имел разрешение на заготовку древесины на соседнем сельскохозяйственном участке и добросовестно заблуждался, считая, что рубка ведется в законных границах. Тем не менее отсутствие уголовной ответственности не освобождает от обязанности возместить экологический вред.

Комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды обратился в суд с гражданским иском. Ответчик был надлежащим образом уведомлен о заседании, но проигнорировал получение заказного письма, в связи с чем дело было рассмотрено в его отсутствие.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Исполнительный документ о взыскании с 46-летнего великолучанина задолженности в размере более 1 миллиона рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Великие Луки.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о наложении штрафа и аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения взыскания ущерба судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также вынесен за несвоевременную оплату исполнительский сбор.

Сразу же после этого вся сумма ущерба поступила на депозитный счет ведомства. Денежные средства перечислены по назначению, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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