Общество

РЖД: Совместить рабочие и пассажирские перевозки в Псковской области невозможно

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обозначил проблему на рабочей встрече депутатов и руководителей «РЖД», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Александр Котов отметил, что на определенных участках железной дороги курсируют рабочие поезда, которые не берут пассажиров, хотя потребность в этом у людей есть. «Возможно ли, сделать так, чтобы такие поезда одновременно осуществляли пригородные перевозки и брали пассажиров? Это решило бы много вопросов с транспортной доступностью», - спросил Александр Котов, уточнив, что средств на субсидирование таких перевозок у региона нет.

Отвечая на вопрос спикера, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению Роман Горин признал, что тема болезненная, но совместить перевозки невозможно - как только в вагон заходит пассажир, меняются требования к осуществлению перевозок, связанные, в том числе, с безопасностью.