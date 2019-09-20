Общество

«Дни РЖД» начались в Псковской области с рабочей встречи с депутатами

Депутатский корпус во главе с председателем областного Собрания Александром Котовым встретился с руководством Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Рабочая встреча в формате «Дни РЖД» состоялась по инициативе железнодорожников. Исполнительную власть на совещании представлял председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Гостей приветствовал спикер регионального парламента Александр Котов: «У нас давние партнерские связи, которые обусловлены тем, что на территории региона осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. В последнее время произошло много позитивных изменений: впечатляют представленные на информационных стендах цифры, свидетельствующие о развитии Октябрьской железной дороги, да и своими глазами псковичи могут видеть эти изменения». Тем не менее, Александр Котов отметил, что у жителей области есть вопросы, связанные с организацией железнодорожного движения, и эти проблемы депутаты обязательно озвучат в ходе общения с представителями РЖД.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко в приветственном слове подчеркнул, что между железнодорожниками и органами власти Псковской области налажен тесный рабочий контакт и обозначил цель встречи: «Хотим рассказать о наших достижениях, планах и совместно обсудить актуальные вопросы для того, чтобы выработать систему взаимодействия с законодателями».

Затем Игорь Лобко предоставил слово своим коллегам. Депутаты заслушали подробные доклады о развитии пассажирских перевозок в Псковской области, об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах, о снижении непроизводственного травматизме на железнодорожном транспорте, а также об оказании медицинской помощи населению региона с использованием материально-технической базы негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».