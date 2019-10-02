Общество

Псковских педагогов чествовали в преддверии Дня учителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя, прошло в стенах Псковского педагогического комплекса в среду, 2 октября. Поздравляли педагогов Пскова с профессиональным праздником официальные лица и школьники города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, с приветственным словом к учителям города обратилась и. п. главы города Елена Полонская. «Вам, дорогие учителя, удается стать для наших детей не только хорошими наставниками, проводниками, но и настоящими друзьями», - отметила она и вручила благодарственные письма и Почетные грамоты особо отличившимся преподавателям и пожелала всем благополучия, счастья, мира и добра. «Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонимание и любовь. Вы много времени посвящаете нашим детям, и я желаю, чтобы у вас всегда находилось время на ваши семьи», - заключила Елена Полонская.

«Мы доверяем вам самое ценное - наших детей, и вы их учите. Учиться необходимо всю жизнь, и вы прививаете нам этот навык с самого детства. Спасибо вам за это», - поздравил педагогов глава администрации Пскова Александр Братчиков и пожелал всем крепкого здоровья, энергии и успехов.

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова в свою очередь поблагодарила учителей за то, что они ежедневно вкладывают все свои знания в воспитание детей: «Спасибо, что вы находите в себе силы быть высоко профессиональными людьми и подходите всегда с душой, пониманием и открытым сердцем к проблемам, с которыми сталкиваются ваши ученики». Кроме того, она вручила 6 медалей «100 лет дополнительному образованию».

В преддверии Дня учителя обратилась к преподавателям начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Она подчеркнула высокие достижения псковских педагогов на профессиональном поприще и выразила сожаление, что заслуженное внимание и такие теплые слова звучат в адрес учителей лишь раз в году.

Напомним, ежегодно проводятся этапы различных Всероссийских конкурсов: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года России», «Лидер года», «Педагог-психолог года России», «Сердце отдаю детям», конкурс лучших учителей общеобразовательных организаций. За прошедший учебный год псковские учителя активно принимали участие в конкурсах, выходили в финал и занимали призовые места.

В ходе торжественного мероприятия педагогам Пскова были вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма, цветы и ценные подарки. Кроме того, музыкальными, танцевальными и театральными номерами порадовали присутствующих талантливые учащиеся городских школ.