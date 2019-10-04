Общество

Помогают встать на правильный путь - следователи поздравили педагогов Псковской области с Днем учителя

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня и сотрудники управления поздравили работников учреждений образования области, органов управления в сфере образования и ветеранов педагогической деятельности с профессиональным праздником.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, накануне события, которое отмечают 5 октября, руководитель управления инициировал акцию «Моя первая учительница», в рамках которой его правами поощрены работники сферы образования - первые учителя сотрудников управления.

«Однако данная акция задала тон всем последующим событиям, когда поздравления также получили первые учителя детей сотрудников, а затем другие представители этой, без преувеличения, важной профессии, в том числе находящиеся на заслуженном отдыхе», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе сообщили: Петр Крупеня отмечает, что учитель - это не просто профессия, а ответственная миссия.

«Наши педагоги дают ученикам не только знания, но и помогают раскрыть им свои способности, встать на правильный жизненный путь», - подчеркнул руководитель регионального управления СКР.

Обращаясь ко всем учителям и ветеранам педагогического труда, главный следователь региона поблагодарил их за самоотверженный труд, за то, что они вкладывают в каждого ученика частицу своей души.