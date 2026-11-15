Великолукская детская школа искусств отмечает 35-летие со дня основания

Сегодня, 15 ноября, великолукская детская школа искусств «Центр» отмечает свой 35-летний юбилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото: комитет культуры администрации города Великие Луки

15 ноября 1991 года свои двери для юных талантов открыл центр эстетического воспитания (ныне ДШИ «Центр») — учреждение, которому было суждено стать особенным местом в культурной жизни города Великие Луки.

История его создания связана с именами Петра и Татьяны Дудко, ставших инициаторами создания центра и стоявших у истоков его становления.

За годы своего существования учреждение прошло большой путь, сохранив свои традиции, творческий дух и главную миссию — приобщать детей к искусству, раскрывать таланты и воспитывать любовь к прекрасному.