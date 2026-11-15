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Великолукская детская школа искусств отмечает 35-летие со дня основания

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Сегодня, 15 ноября, великолукская детская школа искусств «Центр» отмечает свой 35-летний юбилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото: комитет культуры администрации города Великие Луки

15 ноября 1991 года свои двери для юных талантов открыл центр эстетического воспитания (ныне ДШИ «Центр») — учреждение, которому было суждено стать особенным местом в культурной жизни города Великие Луки.

История его создания связана с именами Петра и Татьяны Дудко, ставших инициаторами создания центра и стоявших у истоков его становления.

За годы своего существования учреждение прошло большой путь, сохранив свои традиции, творческий дух и главную миссию — приобщать детей к искусству, раскрывать таланты и воспитывать любовь к прекрасному.

«35 лет — это целая история, наполненная музыкой, красками, вдохновением, детскими улыбками, первыми успехами и большими творческими победами! За каждым достижением стоят талантливые ученики, мудрые и преданные своему делу педагоги, поддержка родителей и всех, кто вкладывает частичку своей души в развитие школы. От всей души поздравляем коллектив, учеников и выпускников с этим замечательным юбилеем! Желаем школе процветания, новых творческих горизонтов, ярких проектов, талантливых учеников, благодарных зрителей и неиссякаемого вдохновения!» - поздравили коллектив школы в комитете культуры.
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