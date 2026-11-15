Офтальмолог назвал вероятность риска потери зрения от «Оземпика»

Вероятность потери зрения от «Оземпика» оценивается как не больше одного случая на 10 тыс. Такие данные 15 ноября привел офтальмолог, офтальмохирург высшей категории клиники VISTA Егор Костюков.

«Абсолютный риск очень низкий, даже по осторожным оценкам, это не больше одного дополнительного случая на 10 тыс. пациентов в год. Поэтому, на мой взгляд, это не повод отказываться от лечения, назначенного по показаниям», — объяснил специалист в беседе с РБК .

По его словам, предупреждение о возможном риске потери зрения при использовании препаратов класса GLP-1, включая «Оземпик», требует внимания, однако не означает необходимости прекращать назначенное лечение. Костюков пояснил, что первоначальные данные о возможной связи относились к семаглутиду — действующему веществу «Оземпика». При этом распространение предупреждения на весь класс GLP-1 он считает оправданным.

Особенно внимательно наблюдать за зрением специалист рекомендует людям с диабетом, повышенным артериальным давлением и обструктивным апноэ сна. Кроме того, быстрое снижение сахара может временно ухудшить уже имеющуюся диабетическую ретинопатию.

При внезапном ухудшении зрения на один глаз или выпадении части изображения Костюков рекомендовал обратиться к офтальмологу в тот же день. Отсутствие боли не должно становиться причиной откладывать визит, поскольку нарушение может сохраниться навсегда, пишут «Известия» .

Врач-диетолог Павел Баранов 13 ноября также подтвердил, что риск повреждения зрительного нерва из-за приема препарата «Оземпик» считается крайне низким и значительно уступает риску развития осложнений при неконтролируемом диабете. По словам Баранова, причинно-следственная связь между приемом препарата и повреждением зрительного нерва пока не доказана.

В США приступили к рассмотрению более 4 тыс. судебных исков к производителям «Оземпика» и аналогичных препаратов. Истцы жалуются на побочные эффекты, среди которых преобладают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности гастропарез. 278 исков касаются нарушений зрения, еще 4082 дела — проблем с желудочно-кишечным трактом.