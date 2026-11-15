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На «ДоброСтарте» в Псковской области обсудили, как сделать добровольчество стилем жизни

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Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев встретился с сотрудниками муниципальных образований в рамках Международного форума «ДоброСтарт». Участники обсудили развитие добровольчества и планы на будущее, включая масштабную «Неделю добра» накануне Дня добровольца, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

«На встрече общались с нашими специалистами по молодёжной политике и говорили о развитии добровольчества, о доброцентрах и муниципальных центрах добровольчества. Мы рассказывали о том, как важно создавать общую инфраструктуру, где каждый желающий сможет найти себе дело по душе, и делились опытом, как увлечь ребят добровольческой деятельностью, чтобы это стало не просто разовой акцией, а стилем жизни»,- отметил Дмитрий Яковлев.
 

Отдельно участники обсудили планы на будущее. Как рассказали в министерстве, уже совсем скоро, накануне Дня добровольца, стартует масштабная «Неделя добра» — отличный шанс для всех муниципалитетов заявить о себе, показать реальные дела и вовлечь новых активистов.

Мероприятие проходит в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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