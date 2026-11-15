На «ДоброСтарте» в Псковской области обсудили, как сделать добровольчество стилем жизни

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев встретился с сотрудниками муниципальных образований в рамках Международного форума «ДоброСтарт». Участники обсудили развитие добровольчества и планы на будущее, включая масштабную «Неделю добра» накануне Дня добровольца, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.
Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
Отдельно участники обсудили планы на будущее. Как рассказали в министерстве, уже совсем скоро, накануне Дня добровольца, стартует масштабная «Неделя добра» — отличный шанс для всех муниципалитетов заявить о себе, показать реальные дела и вовлечь новых активистов.
Мероприятие проходит в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».