В Локне прошёл День профилактики «Правовой ОБОЗ»

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посетила Локнянский округ. Вместе с правоохранителями и психологами она провела День профилактики «Правовой ОБОЗ», где с детьми в формате открытого разговора обсуждали безопасность, интернет-угрозы и ответственность перед законом. Об этом пишет глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на платформе «Макс».

Фото: Иван Белугин / «Макс»

«Мне очень нравится сама идея этого проекта. Вместо привычных лекций и нравоучений — открытый разговор с ребятами. О том, как не попасться на уловки мошенников, какие опасности могут подстерегать в интернете, где заканчивается обычная шалость и начинается ответственность перед законом. И, конечно, о том, что у каждого ребёнка есть права, которые взрослые обязаны уважать и защищать», - пишет Иван Белугин.

Отдельно специалисты работали с педагогами. По его словам, самое важное — вовремя заметить, что с ребёнком что-то происходит, найти нужные слова и протянуть руку помощи.

В этот же день Наталия Соколова встретилась с активом Локнянской средней школы и приняла участие в выборах представителя нашего округа в Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребёнка. Им стала десятиклассница Локнянской школы Анастасия Федорова.