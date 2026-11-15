Рисунки юных художников из Пскова украсили стены отоларингологического отделения

В отоларингологическое отделение псковской областной клинической больницы из архива Детской художественной школы города Пскова были переданы рисунки юных художников, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Псковская детская областная клиническая больница

«Теперь работы воспитанников ДХШ украшают стены отделения и, мы надеемся, помогают маленьким пациентам чувствовать себя уютнее и быстрее идти на поправку», - поделились врачи.

В знак признательности заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Наталья Терзиди вручила благодарственное письмо от главного врача больницы Евгения Васильева директору Детской художественной школы города Пскова Инне Лялиной.