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Рисунки юных художников из Пскова украсили стены отоларингологического отделения

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В отоларингологическое отделение псковской областной клинической больницы из архива Детской художественной школы города Пскова были переданы рисунки юных художников, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Псковская детская областная клиническая больница

 
«Теперь работы воспитанников ДХШ украшают стены отделения и, мы надеемся, помогают маленьким пациентам чувствовать себя уютнее и быстрее идти на поправку», - поделились врачи.
 

В знак признательности заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Наталья Терзиди вручила благодарственное письмо от главного врача больницы Евгения Васильева директору Детской художественной школы города Пскова Инне Лялиной.

«От всей души благодарим Инну Лялину и коллектив Детской художественной школы за отзывчивость и внимание к нашим маленьким пациентам. Вместе мы делаем пребывание детей в больнице немного теплее», - поблагодарили врачи.
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