Дети младше 14 лет могут официально работать в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, аналогичное исключение действует и для юных спортсменов, рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Действующее законодательство допускает работу детей, в том числе младше 14 лет, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях и цирках, аналогичное исключение действует и для юных спортсменов», - сказала Захаренкова.

Она подчеркнула, что заключение трудового договора в таком возрасте возможно только с письменного согласия одного из родителей или опекуна и с разрешения органа опеки и попечительства. При этом для спортсменов до 14 лет - на основании предварительного медицинского осмотра, пишет РИА Новости .

По словам представителя профсоюзов, также важно не допускать сокращения перечня работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних.