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Эндокринолог рассказала о связи диабета с COVID-19

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Распространенность сахарного диабета первого типа повысилась после пандемии COVID-19, так как такие тяжелые инфекционные процессы поражают иммунную систему и могут привести к аутоиммунному заболеванию, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Неделя борьбы с сахарным диабетом проходит с 9 по 15 ноября. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и Дню эндокринолога, которые отмечаются 14 ноября.

«Мы отмечали в период ковида и посчитали после ковид-инфекции, что у нас повысилась распространенность сахарного диабета первого типа», - сказала Мокрышева.

Она добавила, что такие тяжелые инфекционные процессы поражают иммунную систему.

«Эти предрасположенности и несут в себе определенные риски, которые как раз запускают вот эти аутоиммунные процессы, приводящие к абсолютному дефициту инсулина и повреждению поджелудочной железы», - отметила эндокринолог.

Врач подчеркнула, что два заболевания не связаны как таковые, но к развитию сахарного диабета может приводить масса факторов.

«Если мы говорим о повышении риска развития сахарного диабета второго типа после ковид-инфекции или на фоне ковид-инфекции, то это тоже можно подтвердить не потому, что эти процессы связаны как таковые, а потому что на фоне тяжелой инфекции запускается предрасположенность к развитию метаболических нарушений, нарушается жировой обмен, углеводный обмен, жировая ткань начинает откладываться», - пояснила врач.

По ее словам, предрасположенность к ожирению у многих людей тоже была реализована в период пандемии, пишет РИА Новости.

«В том числе не только потому, что он перенес ковид-инфекцию, но, например, самоизоляция, малоподвижный образ жизни, потому что дистанционная работа была очень распространена, и мы были ограничены в передвижениях, путешествиях, занятиях спортом», - добавила эксперт.

Она уточнила, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание повышают риск развития ожирения - очень серьезный, но модифицируемый фактор риска развития сахарного диабета второго типа.

«Вот такая прослеживается последовательность, но это, конечно же, не прямая зависимость от ковид-инфекции в случае сахарного диабета второго типа», - заключила Мокрышева.
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