Общество

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают административное наказание - то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября.

Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Идея не нашла поддержки у экспертов. Для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников - например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже.