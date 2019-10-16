Общество

В Общероссийский рейтинг вошли восемь образовательных сайтов Псковской области

Российский новый университет и группа компаний «Просвещение» подвели итоги XII версии Общероссийского рейтинга школьных сайтов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для участия в рейтинге был заявлен 7331 сайт, представляющих 84 субъекта РФ. Прошли самообследование и были допущены к экспертизе 2602 сайта из 69 регионов.

Псковская область представлена в рейтинге 8 образовательными сайтами: 2 сайта школ, 1 персональный сайт и 5 сайтов школьной тематики.

Общероссийский рейтинг школьных сайтов - это обновляемая база сайтов образовательных учреждений, ранжированных в соответствии с независимыми экспертными оценками.

Принять участие в рейтинге могут сайты общеобразовательных учреждений, сайты дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, а также сайты учителей, сайты классов, школьных библиотек, музеев, другие подобные интернет-ресурсы. Участие в рейтинге добровольное.

Полностью соответствуют требованиям рейтинга (набрали максимальное количество баллов) персональный сайт Елены Заичкиной (Остров) и сайт школьной тематики «Классный калейдоскоп» (Печоры).

В 2019 году были введены критерии, касающиеся информационно-коммуникационных сервисов, а именно - форм обратной связи. Эксперты оценивали не только ее наличие, но и возможность отслеживания входящего обращения, а также наличие вопросов и ответов.

«Информационно-коммуникационная среда образовательной сферы стремительно меняется, соответственно мы корректируем критерии Общероссийского рейтинга школьных сайтов, - рассказала Наталья Андриянова, с 2019 года координирующая работу над рейтингом. - Например, сейчас некоторые участники создают страницы с заголовками, соответствующими критериям, забывая об информационном наполнении этих разделов. В следующей версии мы сместим акценты при оценке сайтов от их оформления к качеству контента. Поэтому эксперты будут более детально изучать страницы сайтов образовательных организаций, обращая большее внимание на информационное наполнение».

Критерии XIII версии Общероссийского рейтинга школьных сайтов будут объявлены в январе, а итоги подведены 5 октября 2020 года - в День учителя.