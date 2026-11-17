Воркшоп «Креативный компас: путь творца» прошел в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 17 ноября. Мероприятие состоялось в рамках недели креативной экономики и было посвящено возможностям развития творческих инициатив, участию в молодежных проектах и получению грантовой поддержки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из тем программы стало выступление директора Центра молодежи и общественных инициатив Алены Ивановой. Она рассказала о том, как регион помогает молодым творцам, какие возможности предоставляют молодежные форумы и как стать участником различных проектов.

Особое внимание спикер уделила форумной кампании Росмолодежи. По ее словам, она позволяет молодым людям до 35 лет не только получить грантовую поддержку, но и найти единомышленников, освоить новые навыки и реализовать собственные идеи. Подать заявку можно на форум, соответствующий интересующему направлению развития. Участие в таких мероприятиях бесплатное, а регион, как правило, оказывает финансовую поддержку форумной кампании.

Алена Иванова также отметила, что принять участие в форумах можно не только в качестве непосредственного участника, но и волонтера. Это также позволяет познакомиться с работой проектов изнутри, получить новый опыт и включиться в их организацию.

В числе инициатив, о которых рассказала спикер, были «Студенческая весна», «День молодежи» и «Таврида-Арт». Отдельно она остановилась на профильных мероприятиях для представителей творческих и медийных профессий. Например, форум «Шум» ориентирован на тех, кто занимается фотографией, видеопроизводством и продвижением в социальных сетях. Для специалистов медиасферы также проводится «Мастерская форум-медиа».

Еще одной темой выступления стала грантовая поддержка. По словам Алены Ивановой, в январе физические лица смогут подать заявку на получение гранта и претендовать на сумму до 200 тысяч рублей. При этом для участия необходимо представить конкретную идею и обосновать, каким образом ее реализация принесет пользу.

Спикер также ответила на вопросы о возможности приобретения оборудования за счет грантовых средств. Она пояснила, что для этого необходимо включить покупку в проект и объяснить, зачем оборудование требуется для реализации инициативы. Получить финансирование непосредственно на развитие бизнеса без соответствующего проекта нельзя.

«Мне чем нравятся форумы и программы, которые проходят, что даже если ты не выиграл грант, то ты можешь прийти на форум, и благодаря взаимодействию с людьми можно получить ресурсы», — отметила Алена Иванова.

Кроме того, участникам рассказали о предстоящей программе для молодых людей, заинтересованных в развитии творческих и общественных инициатив. Она пройдет 28 и 29 ноября в псковском Доме молодежи.