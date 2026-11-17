Первый очный межрегиональный конкурс для юных создателей контента «Медиамарафон» прошёл в детском технопарке «Кванториум Псков». В соревнованиях приняли участие 19 команд. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Деловая Россия».

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В течение трёх дней школьники работали над информационными и коммуникационными задачами в формате хакатона. Участники распределяли роли, создавали медиапродукты в ограниченное время и представляли свои работы экспертному жюри. Конкурс стал частью программы «Бизнес и технологии: создаём будущее вместе», которую «Деловая Россия» и «Кванториум Псков» запустили в 2026 году. Проект помогает школьникам познакомиться с современными профессиями и получить практические навыки.

«Сегодня медиакомпетенции и умение работать с цифровым контентом перестали быть прерогативой исключительно журналистов или маркетологов - это базовый инструмент для любого современного специалиста и предпринимателя. Запустив совместную программу с "Кванториумом", мы в псковском отделении "Деловой России" ставили перед собой задачу дать школьникам возможность попробовать свои силы на реальных кейсах, максимально приближенных к запросам бизнеса и рынка. Межрегиональный формат "Медиамарафона" показал, насколько высокий интерес у молодежи вызывает эта сфера: ребята из Псковской области и других регионов продемонстрировали не только креативность, но и настоящую командную собранность. Для нас принципиально важно поддерживать такие площадки, ведь именно здесь формируется кадровый и технологический потенциал региона», - резюмировал председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.

Генеральным партнёром мероприятия выступило Псковское региональное отделение «Деловой России».