Депутатам Законодательного Собрания Псковской области важно посещать сессии в муниципалитетах. Такое мнение высказал председатель ЗакСа Борис Елкин на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. О ходе встречи парламентарий рассказал в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Участники встречи обсудили развитие системного взаимодействия областного парламента с представительными органами муниципалитетов. Год назад впервые прошло совещание с участием председателей окружных Собраний, депутатов Заксобрания и руководства правительства Псковской области о вопросах взаимодействия. Как отметил Борис Елкин, за это время выстроили четкий механизм обмена опытом. С января муниципальные депутаты регулярно участвуют в заседаниях комитетов и сессиях областного парламента. По их признанию, это хорошая площадка: видно, как принимаются ключевые решения, и можно напрямую пообщаться с коллегами.

«Нам, депутатам Заксобрания, важно посещать сессии в муниципалитетах. Чтобы это было возможно, график скорректировали: время сессий в рамках одного избирательного округа теперь не совпадает. Эти подходы сохраняем и в работе VIII созыва», — отметил Борис Елкин.

Также на встрече обсудили обучение для председателей окружных собраний — до двух образовательных модулей в год с привлечением опытных депутатов, представителей министерств и экспертов корпоративной академии правительства. Еще одно новшество — конкурс лучших практик окружных представительных органов, который объявят в ближайшее время.