В Международный день толерантности воспитанники псковского Центра лечебной педагогики встретились с четвероногими гостями клуба «Счастливые пёсы» в Библиотеке - Центре детского чтения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Встреча началась с того, что служебная собака обнюхала помещение и убедилась, что собравшимся ничего не угрожает. Затем библиотекари познакомили детей с книгами «Элмер» Дэвида Макки и «Один такой барашек» Ирины Зартайской. На примере их героев ребята обсудили, чем дружеский смех отличается от насмешек и почему важно принимать тех, кто не похож на остальных. После обсуждения дети пришли к выводу, что людям с особенностями развития особенно важны понимание, поддержка и дружба.

О том, что настоящими друзьями могут стать не только люди, рассказала руководитель клуба «Счастливые пёсы», кинолог Елена Балыкова. Она объяснила, что такое канистерапия и как собаки, прошедшие специальную подготовку, становятся поводырями и терапевтами, поддерживают пациентов хосписа и даже помогают детям из коррекционных классов полюбить чтение.

Дети увидели, насколько чуткими и воспитанными могут быть собаки, когда Елена Балыкова продемонстрировала, на что способны её четвероногие воспитанники – Чудо, Гоша и Марципан. Собаки танцевали и послушно выполняли множество команд, в том числе на иностранных языках, а также деликатно коммуницировали с детьми, позволяя себя причесать, надеть себе на шею обруч и принимая лакомство.