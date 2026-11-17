Итоговый форум лидеров молодежных советов компаний прошел в Мастерской управления «Сенеж». Псковскую область на форуме представили региональный координатор Молодежных советов Псковской области Анна Шершнева, ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Анастасия Артемьева и Старший лейтенант внутренней служба, председатель Молодежного совета Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Ежов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив,

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Всего на форуме собралось около 150 участников из 46 регионов страны. Организаторами выступили Росмолодежь.Профи совместно с Центром профессионального развития «Острова». Главной целью встречи стал обмен опытом, обсуждение актуальных вызовов в сфере молодёжной политики и совместная проработка решений, которые в дальнейшем можно масштабировать на регионы.

По словам участников от Псковской области, программа форума позволила не только познакомиться с лучшими практиками коллег из других субъектов, но и переосмыслить роль молодежных советов внутри компаний.

«Мы приехали с запросом на конкретные инструменты, и здесь действительно удалось собрать их воедино — от механизмов вовлечения молодых сотрудников до способов выстраивать диалог с руководством. Особенно ценно, что каждую идею можно адаптировать под специфику нашего региона и наших предприятий», — отметила Анна Шершнева.

Анастасия Артемьева, представлявшая Псковскую таможню, подчеркнула практическую направленность форума: «Для нас как для представителей государственных структур важно было увидеть, как молодежные советы работают в бизнесе и некоммерческом секторе. Обмен опытом показал, что общие вызовы — удержание молодых специалистов, их мотивация и профессиональное развитие — решаются схожими подходами. Уверена, что часть форматов мы сможем внедрить у себя уже в ближайшее время».

Игорь Ежов в свою очередь обратил внимание на ценность горизонтальных связей, которые завязались на форуме: «За четыре дня мы успели не просто обсудить проблемы, но и сформировать рабочую сеть контактов с коллегами из десятков регионов. Это тот ресурс, который будет работать долго после завершения мероприятия. Совместные проекты, о которых мы договорились в "Сенеже"», получат продолжение на местах».

Итогом форума стала не только серия разработанных рекомендаций и решений, которые участники увезли в свои регионы, но и общее понимание того, что молодежные советы способны выступать полноценным субъектом молодежной политики на уровне компаний и территорий. Организаторы отметили, что формат итоговой встречи позволил перейти от обсуждения к конкретным договоренностям, а география участников подтвердила востребованность такой площадки по всей стране.