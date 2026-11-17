Делегация от Псковской области приняла участие во Всероссийском слете региональных команд в рамках программы «Мастерская управления профессиональным развитием молодежи», сообщили в министерстве молодежной политики региона.

Фотографии: министерство молодежной политики Псковской области

Программа направлена на поддержку профессионального роста и трудоустройства молодежи в 2027 году. В ней участвуют представители власти, инфраструктуры поддержки молодых людей и бизнеса, а также активные молодые лидеры из всех 89 регионов России.

Псковскую область на слете представили первый заместитель министра молодежной политики Псковской области Екатерина Тимофеева, предприниматель и лидер движения «Росмолодежь.Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова, предприниматель Владимир Харитонов, а также ведущие специалисты Центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Екатерина Федорова и Ольга Егорова.

Основная задача встречи заключалась в создании сети руководителей и партнеров, которые работали бы над профессиональным развитием и трудоустройством молодёжи. Было важно, чтобы их усилия соответствовали целям федеральной молодежной и экономической политики.

В рамках программы прошел ряд мероприятий, в том числе состоялся экспертный онлайн-модуль для региональных команд и Всероссийский слет в Москве с презентацией результатов и взаимодействием с федеральными партнерами. Также планировалась сетка совместных окружных мероприятий и обсуждалось использование ресурсов для увеличения занятости молодежи в экономике регионов.

Продолжением работы стало участие делегации в Всероссийском форуме «Созидатели» направлений Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи в Национальном центре «Россия». Он объединил представителей органов власти, молодых предпринимателей, специалистов, студентов и компаний из разных регионов страны. Участники представили свои проекты, обменялись опытом, обсудили профессиональные возможности с экспертами индустрии, а также перспективы развития собственного дела. Завершился форум церемонией награждения победителей премии «Молодой предприниматель России — 2026».

«Слет в Москве дал нам уникальную возможность сверить наши региональные планы с федеральной повесткой. Мы провели совместную работу с коллегами из других субъектов, обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию молодежного предпринимательства. Работа на слете стала отличной возможностью перенять лучшие практики коллег и найти новых партнеров», – поделилась Екатерина Тимофеева.

Участие в слете и форуме позволило нашей делегации обменяться опытом с коллегами из других регионов, обсудить новые совместные инициативы и определить векторы работы по развитию молодежного предпринимательства на 2027 год.

Мероприятие прошло в Москве в рамках национального проекта «Молодежь и дети».