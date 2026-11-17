До срока уплаты имущественных налогов осталось меньше двух недель. Жителям Псковской области необходимо рассчитаться с государством до 1 декабря, иначе уже со следующего дня неоплаченные суммы станут задолженностью. Сколько налогов начислили псковичам и чем грозит просрочка, рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«В 2026 году налоговыми органами Псковской области начислено имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2025 года в сумме 1,3 миллиарда рублей, с темпом роста 102,7% к аналогичному периоду прошлого года», - рассказала Татьяна Волкова.

По данным налоговой службы на момент брифинга поступило 865 миллионов рублей. Так, до полного погашения начисленной суммы остаётся около 435 миллионов рублей. Всего налогоплательщикам региона направили 306 тысяч уведомлений. В них указаны суммы транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. По сравнению с прошлым годом сумма начисленных имущественных налогов выросла на 2,7%, а поступления - на 13,2%.

Татьяна Волкова напомнила, что последний день уплаты налогов - 1 декабря 2026 года. Уже со 2 декабря неоплаченные суммы перейдут в разряд задолженности, на которую будут начисляться пени.

«Неуплаченная в срок исчисленная сумма имущественных налогов 2 декабря 2026 года перейдёт в разряд задолженности перед бюджетом», - подчеркнула представитель УФНС.

При дальнейшем взыскании задолженности возможны удержания из зарплаты и других доходов, ограничения регистрационных действий и арест имущества в предусмотренных законом случаях.