Общество

Александр Голышев: Туристическое сообщество приняло новые правила проведения экскурсий в Псковском кремле без аплодисментов

Туристическое сообщество приняло новые правила проведения экскурсий в Псковском кремле, хоть и без аплодисментов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября.

Напомним, новые правила предусматривают, что с 1 декабря экскурсоводы, которые не являются сотрудниками Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, должны будут платить за право проведения экскурсий в Псковском кремле. Так, стоимость услуги «Право проведения экскурсии на территории Псковского Кремля» для группы 1 - 5 человек составит 200 рублей, для группы 6 - 10 человек - 500 рублей, 11 - 20 человек - 700 рублей и для группы более 20 человек - 1000 рублей.

Право проведения экскурсии будет оплачиваться при входе в Псковский Кремль в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который выдает кассовый чек, и опознавательный знак (разовую нагрудную наклейку) для внемузейных экскурсоводов. При обнаружении неофициальной экскурсии музей имеет право прекратить ее проведение.

Стоимость посещения кремля, по словам Александра Голышева, увеличится примерно на 20-30 рублей с человека. Кроме этого, в заповеднике вводится институт внештатных экскурсоводов.

Поясняя необходимость введения платы за проведение экскурсий для экскурсоводов, не являющихся сотрудниками псковского музея, Александр Голышев отметил: «Неправильно, что деньги, которые платят за экскурсии иногородние туристы, остаются в их городах, а нашему музею ничего не достается. Поэтому мы и приняли такое решение. Вход в кремль будет осуществляться через Святые ворота. Если группа приехала, не заплатив нашему музею за экскурсию ни копейки, она сможет это сделать через электронные кассы», - пояснил Александр Голышев.

Уже к середине ноября в районе входа в кремль появится будка охранника, добавил он.