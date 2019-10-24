Общество

В России начали действовать налоговые льготы для дачников

В России взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, с 29 октября освобождаются от налога на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета», пишут «Известия».

В этот день вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые исключают из него понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Налог на прибыль не нужно будет платить за покупку, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.

От налога на прибыль освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.